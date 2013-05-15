Летный состав украинских миротворцев в Конго провел зачетные тренажи

Мероприятие, которое состоялось под общим руководством заместителя командира отдельного вертолетного отряда подполковника Владимира Партыки, проведено в соответствии с Руководством по инженерно-авиационному обеспечению боевых действий и боевой подготовки авиации Вооруженных Сил Украины.

В течение двух часов начальники групп инженерно-авиационной службы вертолетного отряда по направлениям деятельности провели практические тренажи и приняли зачеты у командиров экипажей, летчиков-операторов и бортовых техников в кабинах боевых вертолетов Ми-24.

Как отметил начальник группы обслуживания и регламента авиационного оборудования майор Олег Пушкарук, доскональное знание авиационной техники является залогом безопасного выполнения полетных заданий, особенно в условиях горной местности, где большие перепады высоты является обычным явлением.

– Проверка показала, что все шестнадцать офицеров, прошедших тренажи и сдавших зачеты, имеют уровень знаний, который позволяет допустить их к полетам, – отметил майор Олег Пушкарук.