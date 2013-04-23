Во время учения «Си бриз – 2013» участники отработают эпизоды эвакуации
В течение заключительной планирующей конференции общих украинско-американских учений в духе программы «Партнерство ради мира» «Си бриз – 2013», которая началась сегодня, 23 апреля, в гарнизонном Доме офицеров в Одессе, будет окончательно согласован и утвержден план проведения маневров, который определит места и время проведения эпизодов, материально-технического и других видов обеспечения по компонентам.
Об этом во время торжественного открытия мероприятия сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Игорь Терехин. По словам офицера, в работе конференции примут участие помощник министра обороны Украины адмирал Виктор Максимов, заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки контр-адмирал Денис Березовский, представители вооруженных сил стран подтвердили свое участие в международных маневрах на Черном море.
Как стало известно, кроме личного состава для участия в совместных украинско-американских учениях «Си бриз – 2013» США, Грузия, Румыния и Турция пришлют свои военные корабли, также в маневрах будут задействованы военная авиация США и Германии.
– Кроме основных задач, в ходе учений экипаж фрегата «Гетман Сагайдачный» пройдет оценку второго уровня НАТО для подтверждения своей готовности к участию в международной операции «Океанский щит» по противодействию современном пиратству, – рассказал капитан 1-го ранга Игорь Терехин.
В целом участники учений «Си бриз – 2013» на общем тактическом фоне отработают эпизоды по проведению небоевой эвакуационной операции, операции по соблюдению экологической безопасности, ликвидации последствий стихийного бедствия, контроля воздушного и морского пространства.