Умер генерал-полковник в отставке Виктор Колотов

20 апреля 2013 года, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни генерал-полковник в отставке Виктор Николаевич Колотов.





Виктор Николаевич родился 9 августа 1945 в поселке Маляша Каракулипского района Удмуртской АССР.

В 1966 году окончил Дальневосточное танковое училище, в 1981 году - Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского, а в 1989 году - Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

Проходил службу в должностях командира учебного танкового взвода, командира танковой роты, начальника штаба - заместителя командира и командира танкового батальона, начальника штаба - заместителя командира мотострелкового полка. С августа 1980 года - на службе в войсках Забайкальского военного округа на должностях заместителя командира танкового полка, командира мотострелкового полка, заместителя командира танковой дивизии и командира мотострелковой дивизии. В июле 1989 года, после окончания Военной академии Генерального штаба, назначен начальником штаба - первым заместителем командующего 1-й гвардейской армии Одесского военного округа.

С сентября 1993 года - начальник штаба - первый заместитель командира, а с февраля 1994 по апрель 1996 - командир 1-го армейского корпуса Одесского военного округа. С апреля 1996 по май 2000 - командующий войсками Северного оперативного командования. С мая 2000 по февраль 2002 года - заместитель Министра обороны Украины по тылу - начальник Тыла Вооруженных Сил Украины.

С февраля 2002 года - начальник Тыла Вооруженных Сил Украины.

За период военной службы награжден орденами "Красной звезды", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III ст., "За заслуги" III и II ст., Отличием Министерства обороны Украины "Доблесть и честь", другими наградами ВС СССР и Украины .

Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, члены коллегии оборонного ведомства выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Николаевича.

В Министерстве обороны Украины создана комиссия по организации похорон генерал-полковника в отставке Виктора Колотова. Председателем комиссии назначен заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский.

Церемония прощания с генерал-полковником в отставке Виктором Николаевичем Колотовым состоится 22 апреля в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины с 10.00 до 12.00.

Похоронен Виктор Николаевич Колотов будет на Байковом кладбище.