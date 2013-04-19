«Северный сокол – 2013»: уже перевезено более 570 тысяч литров топлива

По состоянию на 19 апреля от начала операции с аэродрома «Туле» уже осуществлено 18 миссий из запланированной 21 миссии, во время которых было перевезено 20 тонн груза, во внутренних баках самолета и установленных специальных цистернах перевезено 571 108 литров топлива. За время проведения операции украинские военные авиаторы уже провели в небе около 90 часов и совершили 34 полета.

На острове Гренландия украинские военные летчики выполняют задачи в тяжелых климатических условиях Арктики – при температуре воздуха до -50 градусов и при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, а также при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

Совместная украинско-датская операция «Северный сокол – 2013» проходит в течение апреля текущего года. В рамках ее проведения военно-транспортным самолетом Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины планируется перевезти более 500 тысяч литров горючего и другой груз с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия.