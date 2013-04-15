Украинская делегация Воздушных Сил примет участие в Дне высокопоставленных гостей в Дании

Украинские авиаторы в рамках военно-транспортной операции "Северный cокол - 2013" примут участие в Дне высокопоставленных гостей и посетят авиационные базы г. Ольборг, авиабазу Туле и станцию ​​Норд на острове Гренландия.

Целью визита украинской военной делегации является обсуждение вопросов состояния и перспектив развития военного сотрудничества между воздушными силами Вооруженных Сил Украины и Королевства Дания. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития современной авиации, направлений развития воздушных сил в целом, а также украинская сторона планирует подтвердить свою позицию, направленную на расширение военного сотрудничества с Воздушными Силами Вооруженных Сил Королевства Дания.

По результатам участия в мероприятии ожидается налаживание диалога между воздушными силами обеих стран по развитию военного сотрудничества на партнерской основе и определения его основных направлений.

Визит представителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продлится до 18 апреля 2013 года.

Стоит отметить, что украинские военные авиаторы от начала операции "Северный сокол-2013" выполнили 9 миссий из запланированных 21 и провели в небе более 50 часов, и совершили около 20 полетов. За это время перевезено 20 тонн груза и около 280 тысяч литров горючего.

На острове Гренландия украинские военные летчики выполняют задачи в тяжелых климатических условиях Арктики. Температура воздуха достигает -50 градусов, а скорость ветра до 15-20 метров в секунду. Отсутствие наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов добавляет пилотам дополнительных сложностей.

Справка. Совместная украинско-датская операция "Северный сокол - 2013" проходит в течение апреля текущего года. В рамках ее проведения военно-транспортным самолетом Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины планируется перевезти более 500 тысяч литров горючего и другого груза с авиабазы ​​ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию ​​"Норд" на острове Гренландия.

В ноябре 2012 года между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения совместной военно-транспортной операции по перевозке горючего "Северный сокол - 2013".

Кроме того, было подписано имплементационное соглашение между Воздушными Силами ВС Украины и Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания. Этот документ подписали командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак и командующий Оперативным Воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания генерал Нильсон.