Военнослужащие помогли спасти от размытия дамбу Бортнической станции

Промыв тела дамбы диаметром около одного метра, который произошел в результате накопления талых вод, был обнаружен во время очередного обхода иловых полей накануне вечером. Для локализации аварии на место образования промывки прибыла аварийная бригада Бортнической станции аэрации, а на насосной станции надиловой воды был запущен насос №3 для снижения уровня жидкости в приемном резервуаре, чтобы предотвратить дальнейшее расширение промыва. Количество воды превысило производительность насоса, в результате чего произошла утечка на 1,9 гектаров прилегающей территории.

В 20:00 на место промыва прибыли руководители города и ОАО «АК «Киевводоканал». После осмотра места аварии было принято решение обратиться за помощью в выполнении работ по локализации промыва к представителям Государственной службы чрезвычайных ситуаций и военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины мгновенно откликнулось на просьбу властей, и уже через несколько минут военнослужащие нескольких частей Киевского гарнизона отбыли для оказания помощи работникам станции аэрации.

В связи с опасностью продвижения тяжелой техники по дамбе, которая перенасыщена талой водой, было решено вручную передавать мешки с песком к месту промыва.

Промыв был локализован в 2:45 ночи 11 апреля. Аварийные работы, во время которых было использовано 5 тысяч мешков с песком, продолжались до 5:00. Угрозы окружающей среде нет.