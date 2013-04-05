Минобороны Украины выделено 18,4 млн гривень на установку приборов учета

На этом 4 апреля заявил заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко во время общения с участниками совещания по внедрению мер в соответствии с программой энергосбережения в Вооруженных Силах Украины.

- С целью выполнения решений Правительства по сокращению бюджетных расходов на оплату энергоносителей и коммунальных услуг в Министерстве обороны Украины уделяется постоянное внимание внедрению мероприятий, направленных на сокращение потребления энергоносителей и воды, - отметил заместитель Министра обороны Украины.

По его словам, одним из наиболее эффективных и быстроокупаемых направлений обеспечения экономического использования энергоносителей в бюджетных учреждениях, который руководство Минобороны определило как приоритетное, является установление в бидивлях и сооружениях военных городков счетчиков тепла, газа, воды и електоренергии. Кроме этого на времени - внедрение энергосберегающих осветительных систем, в частности светодиодных ламп.

- На объектах, где отсутствуют или требуют замены приборы учета, снабженческие организации осуществляют начисление по нормативной мощностью установленного в военных городках оборудования или по диаметру трубопроводов. Установка приборов учета позволит сократить расходы бюджетных средств до 10-15 процентов, - подчеркнул Артуро Бабенко.

Как отметил заместитель главы оборонного ведомства, на установку приборов учета в этом году выделено 18,4 миллиона гривен. Сегодня первоочередной является потребность в замене ламп накаливания, которые до сих пор используются в Министерстве обороны Украины, на энергосберегающие осветительные приборы.