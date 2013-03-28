Военнослужащие ВМС Украины проводят занятия в горной местности

– С ними проводится выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия, вооружения боевых машин БМП-2, подготовительные и учебные упражнения с противотанковыми гранатометами СПГ-9 и РПГ-7, – отмечает подполковник Юрий Головашенко.

Выходу подразделения на полигон предшествовала многомесячная подготовка, в ходе которой проводились занятия по горной, разведывательной подготовке, связи и военной топографии. Большое внимание командование подразделения уделяет и физической подготовке своих подчиненных, ведь все это в итоге необходимо для эффективной работы на сложной горной местности. Важно то, что на подавляющем большинстве учебных мест руководителями занятий являются контрактники, которые прослужили в подразделениях более 2 лет. Именно они делятся своими знаниями с менее опытными коллегами, проявляя высокие организаторские и профессиональные способности.

Учитывая непростые рельефные условия, в которых проводятся занятия, особое внимание подразделений уделяется соблюдению мер безопасности.

Основным отличием нынешнего обучения является интенсивное внедрение новаций, отход от шаблонности в проведении занятий. Все это, вкупе с постоянной интенсификацией занятий, что достигается с помощью многочисленных вводных, в итоге дает положительный результат.