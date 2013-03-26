"Военные медицинские учреждения в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Мукачево, Ровно и Львове будут функционировать и в дальнейшем"

Здесь он встретился с работниками поликлиники и представителями ветеранских организаций города и области. Руководитель департамента ответил на ряд вопросов ветеранов, которые касались будущего военного лечебного учреждения.

В частности, он отметил, что в настоящее время медицинское обслуживание военнослужащих и ветеранов гарнизона осуществляет поликлиника с дневным стационаром, штат которой составляет 42 человека.

- Министр обороны Украины поручил довести до всех, что для любых инсинуаций о том, что эта поликлиника с дневным стационаром будет сокращена, расформирована, переформирована - никаких оснований нет. Она работает и будет работать дальше! - отметил полковник медицинской службы Игорь Данильчук.

Временно исполняющий обязанности директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины также встретился с руководством Военно-медицинского клинического центра Западного региона, представителями ветеранских организаций Львовщины, Волыни, Закарпатья, военнослужащими и работниками военных медицинских учреждений региона во Львове.

В рамках встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейших перспектив военных медицинских учреждений.

Прежде полковник медицинской службы Игорь Данильчук отметил, что министр обороны Украины Павел Лебедев лично держит на контроле вопросы трансформации системы оказания медицинской помощи.

- Военные медицинские учреждения, находящиеся в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Мукачево, Ровно и, собственно, во Львове и в дальнейшем будут оставаться на своих местах и ​​функционировать, - отметил полковник медицинской службы Игорь Данильчук.

Вместе с тем он акцентировал внимание присутствующих на том, что в медицинской службе изменения необратимы.

- По поручению Министра обороны Украины создана рабочая группа по реформированию военно-медицинской области во главе с первым заместителем Министра обороны Украины Александром Олейником. Ее задачей является создание такой модели реформирования отрасли, которая как можно более эффективно будет учитывать интересы всех сторон. Речь идет о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Все, кто в свое время были причастны к Вооруженным Силам и имеют право на лечение в военных медицинских учреждениях, и в дальнейшем будут там лечиться, - отметил полковник медицинской службы Игорь Данильчук.