В этом году в областных центрах откроют 21 общественную приемную Министра обороны Украины

В 2013 году одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны Украины является повышение уровня доверия и поднятия имиджа Вооруженных Сил Украины. В то же время активно налаживаться диалог между оборонным ведомством и неправительственными организациями и различными слоями населения, своевременное и публичное реагирование на инициативы и обращения общественности.

Несмотря на это, на базе городских военных комиссариатов в феврале начали работу и уже успешно функционируют во Львове, Донецке, Чернигове, Киеве и Севастополе Региональные общественные приемные Министра обороны Украины. Координируют их деятельность военные комиссары и их помощники по правовой работе.

Согласно ранее полученным поручениям от руководства оборонного ведомства, их помещения обустраиваются соответствующей оргтехникой, средствами связи, современной мебелью и кондиционерами, канцелярскими принадлежностями, атрибутикой.

В основном в Общественных приемных идут за бесплатной помощью военные пенсионеры, которые затрагивают вопросы перерасчета пенсий, получения статуса участника боевых действий, получения льгот, разъяснения пенсионного законодательства.

Также обращаются родственники погибших военнослужащих, которых волнует вопрос низкого уровня их социального обеспечения.

Военнослужащие ставят вопрос о повышении денежного обеспечения, а также вопросы обеспечения их служебным жильем.

Большинство таких обращений свидетельствует о существующих проблемах с низким социальным обеспечением военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые освобождаются из войска в связи с реформированием, ветеранов войны и военной службы и членов их семей.

Из проблемных вопросов к ним обращаются как лично, так и через электронную и обычную почту.

Несмотря на все насущные вопросы и проблемы руководством Минобороны было принято решение расширить сеть приемных.

Скоро, в областных центрах и гарнизонах будут созданы и начнут функционирования еще 21 Региональная общественная приемная Министра обороны Украины.

С 1 апреля 2013 года - начнут работу по назначению Общественные приемные в Житомире, Ровно, Днепропетровске, Одессе и Харькове.

С 1 июня 2013 года - в Луцке, Луганске, Кировограде, Сумах и Симферополе.

С 1 сентября 2013 года - в Виннице, Ужгороде, Запорожье, Полтаве и Херсоне.

С 1 октября 2013 года - в Ивано-Франковске, Николаеве, Тернополе, Хмельницком, Черновцах и Черкассах.

Создание региональных общественных приемных Министра обороны Украины непременно должны способствовать своевременному и публичном реагированию оборонного ведомства как органа исполнительной власти на инициативы и обращения общественности, а также решению насущных проблем военнослужащих, членов их семей, ветеранов непосредственно на местах.

Работа региональных общественных приемных Министра обороны Украины улучшит морально-психологическое состояние среди населения, в частности, ветеранов и молодежи, и позволит более оперативно и эффективно реагировать на обращения людей.