Украина и Россия договорились обновить состав рабочих групп, занимающихся вопросами базирования Черноморского флота РФ

Лебедев прокомментировал ситуацию с ЧФ РФ / Фото : Обозреватель

- Соглашение по Черноморскому флоту Российской Федерации подписано уже 18 лет назад, создано около 80 рабочих групп и всевозможных подкомиссий, но масса текущих вопросов на сегодняшний день так и не решены, - сказал Павел Лебедев.