Украина и Россия договорились обновить состав рабочих групп, занимающихся вопросами базирования Черноморского флота РФ
17:37, 23 февраля 2013Армия
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Об этом рассказал представителям СМИ министр обороны Украины Павел Лебедев на полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (пгт. Десна) об итогах встречи с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу.
Лебедев прокомментировал ситуацию с ЧФ РФ / Фото : Обозреватель
- Соглашение по Черноморскому флоту Российской Федерации подписано уже 18 лет назад, создано около 80 рабочих групп и всевозможных подкомиссий, но масса текущих вопросов на сегодняшний день так и не решены, - сказал Павел Лебедев.
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