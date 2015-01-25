За сутки на Донбассе погибли 4 военных, 17 получили ранения

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли четверо украинских военнослужащих, 17 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ боях под Дебальцево погибли шестеро украинских солдат, - волонтер

”За последние сутки в результате противостояний мы потеряли четырех украинских героев, 17 получили ранения”, - сказал Лысенко.