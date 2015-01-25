За сутки на Донбассе погибли 4 военных, 17 получили ранения
12:51, 25 января 2015Армия
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Об этом сообщил спикер АТО.
REUTERS
За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли четверо украинских военнослужащих, 17 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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”За последние сутки в результате противостояний мы потеряли четырех украинских героев, 17 получили ранения”, - сказал Лысенко.
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