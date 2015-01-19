В Николаев из зоны АТО вернулись морские пехотинцы
15:47, 19 января 2015Армия
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Волонтеры и местные жители, родные и близкие встретили морских пехотинцев с хлебом и солью.
В Николаев вернулись морские пехотинцы / mil.gov.ua
В Николаеве встретили военнослужащих подразделения морской пехоты войск береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые в порядке ротации прибыли из зоны проведения АТО.
Волонтеры и местные жители, родные и близкие встретили морских пехотинцев с хлебом и солью, цветами и подарками. Встречающие скандировали патриотические лозунги “Слава украинской морской пехоте!”, “Герои!”.
Кроме этого, со словами поздравления и благодарности к военнослужащим обратились представители командования украинских Военно-морских Сил и руководства Николаевской областной государственной администрации.
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