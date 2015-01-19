В Николаев из зоны АТО вернулись морские пехотинцы

В Николаеве встретили военнослужащих подразделения морской пехоты войск береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые в порядке ротации прибыли из зоны проведения АТО.

Волонтеры и местные жители, родные и близкие встретили морских пехотинцев с хлебом и солью, цветами и подарками. Встречающие скандировали патриотические лозунги “Слава украинской морской пехоте!”, “Герои!”.

Кроме этого, со словами поздравления и благодарности к военнослужащим обратились представители командования украинских Военно-морских Сил и руководства Николаевской областной государственной администрации.