За сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 18 получили ранения
12:58, 17 января 2015Армия
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В течение последних суток в зоне проведения АТО погибли трое украинских военнослужащих, 18 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеНочью боевики обстреливали донецкий аэропорт и ближайшие села"За последние сутки погибли трое украинских военнослужащих и 18 получили ранения", - сообщил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли 6 украинских военнослужащих, еще 18 были ранены.
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