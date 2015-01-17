За сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 18 получили ранения

12:58, 17 января 2015
Армия
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 В течение последних суток в зоне проведения АТО погибли трое украинских военнослужащих, 18 получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеНочью боевики обстреливали донецкий аэропорт и ближайшие села"За последние сутки погибли трое украинских военнослужащих и 18 получили ранения", - сообщил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли 6 украинских военнослужащих, еще 18 были ранены.

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