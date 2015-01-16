Полторак обещает "гарантированно прозрачные" тендеры для армии

Об этом, сегодня 16 января 2015 года, сообщил министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде Украины.

"Сейчас обеспечением военнослужащих занимаются департамент государственных закупок, а также Тыл ВС Украины. После завершения реформирования оборонного ведомства, эти полномочия возьмет на себя известный волонтер Нелли Стельмах. Команда волонтеров уже проводит серьезную работу по поиску отечественных производителей для дальнейшего сотрудничества", - сообщил министр.

Читайте такжеЧисленность украинской армии хотят увеличить до 250 тысяч военныхПо словам Полторака, на первый квартал 2015 года продлено все договоры обеспечения, которые действовали в 2014 году, а с апреля полностью изменятся поставщики.

"Все тендерные процедуры гарантированно будут прозрачными, и в них победят конкурентоспособные производители, которые больше всего будут соответствовать требованиям Министерства обороны", - подчеркнул глава отечественного оборонного ведомства.