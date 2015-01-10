При обстреле боевиками Станицы Луганской погибли 2 военных, еще 14 ранены

9 января в результате обстрела террористами Станицы Луганской двое военнослужащих погибли и 16 получили ранения, также был ранен один мирный житель.

Как сообщила на своей странице в Facebook начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, 9 января боевики в период с 11.00 до 15.00 с территории, подконтрольной так называемой «ЛНР», из стрелкового оружия, крупнокалиберного оружия и РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли Станицу Луганскую и Станично-Луганский район.

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В результате обстрелов двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (1963 и 1977 г.р.) погибли, 16 военнослужащих и 60-летний местный житель получили ранения различной степени тяжести.

В то же время, в Нацгвардии уточняют, что ранены не 16, а 14 военных.