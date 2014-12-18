ИС: в район Станицы Луганской к боевикам прибыло пополнение

Как сообщил на своей странице в соцсети координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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По его информации, прибыли до 130 боевиков, 2 противотанковых артиллерийских орудия МТ-12 «Рапира», 7 боевых бронированных машин (включая два бронированных многоцелевых тягача МТ-ЛБ).

В целом, отметил Дмитрий Тымчук, на луганском направлении отвод вооружений и личного состава противника зафиксирован исключительно на левом фланге, на небольшую глубину (район Первомайск – Стаханов).

На остальных участках фронта боевики продолжают держать артиллерию и бронетехнику на передовых позициях, проводя регулярные обстрелы передовых позиций украинских войск.