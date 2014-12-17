Украина купит у США новые антиминометные радары

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Новейшие антиминометные радары AN/TPQ-49 по заказу Министерства обороны Украины поставят уже в начале нового года.

Эти устройства способны немедленно определять место, с которого ведется огонь ракетных и артиллерийских систем. Диапазон действия - от 50 метров до 10 километров. Точность определения координат противника - до 75 метров на расстоянии 5 километров.

Читайте такжеАмериканская Barrett Firearms будет поставлять огнестрельное оружие украинским военным

Ранее "Укринмаш" подписал контракты с французской Thales Group и американскими производителями ATN Corp. и Barrett Firearms на поставку современного вооружения и военного оборудования для нужд Вооруженных сил, Службы безопасности и Нацгвардии Украины.