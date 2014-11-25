В результате обстрелов Счастья боевиками город остался без отопления

Попадания снарядов пришлись в центральный коллектор-отопления районе ТЭС, передает informator.lg.ua.

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Отсутствие тепла уже подтвердили жители города. "Воду снова сбросили, батареи холодные. Задрали, ну сколько можно ломать, то что сделано чужим трудом?!", - написал один из местных жителей в соцсети.

Напомним, в ночь на 24 ноября российскими наемниками велся массированный обстрел окраин города Счастье.