Народный артист Украины Олег Гаврилюк: «Нужно показывать нашим защитникам, что их поддерживает вся Украина»

- В этом году исполняется 15 лет моей творческой деятельности, и к этой дате планировался концерт в Национальном дворце искусств «Украина», - рассказал Олег Гаврилюк. - Однако, учитывая ситуацию на Донбассе, я все отменил и вместе со своими детьми - Дайаной и Аскольдом - поехал выступать перед нашими защитниками. Становится даже жутко, когда 200-300 наших военных после концерта встают и громко хлопают «Дя-ку-є-мо!»: ты чувствуешь, что нужен именно здесь, этим людям. Для меня является кощунством давать сегодня концерты в Дворце, когда наши ребята ждут выступлений «там», ведь там другое измерение времени и жизни. И звание «Народный артист Украины» обязывает меня выступать перед ребятами «там». Сегодня уже холодно и нет возможности выступать для наших защитников в полях, поэтому мы переходим к концертам в залах. Например, завтра дадим концерт для бойцов и жителей Мариуполя. А в воскресенье будет два концерта в Северодонецке и Лисичанске. Планируются также 10 концертов для наших защитников и их родных в домах офицеров и военных частях, - сообщил певец.

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Олег Гаврилюк призвал других артистов проводить концерты для военнослужащих ВС Украины и представителей других силовых структур, ведь и сами военные это всегда поддерживают и поощряют.

- Наши защитники обращаются: «Мы здесь уже 5-6 месяцев. Где наши артисты, звезды?». Для них очень важно знать, что их поддерживают. Не обязательно ехать на передовую. Нужно показывать нашим защитникам, что их поддерживает вся Украина так, чтобы они это чувствовали. Творите добро, и к вам это вернется, - отметил Народный артист.

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Он отметил важность не просто поездок с концертами, но и привлечения к волонтерской деятельности. По мнению певца, сегодня каждый должен на своем месте делать то, что необходимо.

- Для меня это - быть вместе с защитниками и благодарить их за мужество, стойкость и храбрость собственными песнями и стихами. Помню, как выступал перед десантниками со Львовщины. Они перед этим потеряли на пресловутом 32 блокпосту своих боевых побратимов. Один из бойцов подошел перед концертом и попросил исполнить песню «Ключи от рая», другой - «Соловоньку». А уже по завершению кто-то из защитников благодарил за концерт, мол, никогда не думал, что певец, которого он слушал по радио, просто так приедет к ним в поле и выступит. Я еще тогда удивился, как все это неправильно - это не мне, а мы все должны быть благодарны военным за их героизм, - отметил Олег Гаврилюк.

Он вспомнил еще один случай, когда дети из села Шкаровка Белоцерковского района передали около 40 рисунков нашим защитникам в Славянск. И по просьбам детей после концерта военные сфотографировались с этими рисунками. Как выяснилось впоследствии, дети написали свои телефоны, и пять-шесть военных перезвонили им и поблагодарили за теплые слова и рисунки, ведь для них эти детские письма - как обереги, их носят под сердцем. Детскому счастью не было предела.

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- Вот это, наверное, самое главное. Для каждого ребенка-патриота это запомнится на всю жизнь. Слава Богу, что в нашей стране есть это братство «от мала до велика», - сказал Олег Гаврилюк.

В завершение своего выступления поэт, композитор, автор-исполнитель продекламировал несколько своих стихов, которых у него около 3 тысяч: «Жизнь - бумеранг», «И.Д. Кобзону», «Горжусь народом!», «Обращение к русским матерям».