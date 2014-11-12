Минобороны заключило контракты на поставку вооружения и техники на сумму более миллиарда гривен

Об этом сегодня, 12 ноября, на заседании Кабинета Министров сообщил Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

"Проблемы, которые сейчас существуют с поставкой вооружения и техники, решаются оперативно, согласно нашим возможностям", - подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Он сообщил, что уже проделана большая работа по отмене более сотни приказов Министра обороны и почти десятка постановлений Кабинета Министров, которые мешали своевременному принятию решений по подготовке подразделений к зиме и принятию на вооружение новой техники.

Читайте такжеСилам АТО необходимо готовиться к боевым действиям на Донбассе - министр обороныПолторак заверил, что средства, которые были предоставлены Министерству обороны, используются по назначению. Уже заключены контракты с компаниями на поставку вооружения и техники на более чем 1 миллиард гривен.

Министр обороны Украины также подтвердил, что вопрос подготовки сил АТО к зимнему периоду окончательно не решен, но заверил, что оборонное ведомство осуществило эффективные шаги для обеспечения армии всем необходимым. Также он добавил, что на днях в зону АТО отправлена крупная партия теплой одежды и обуви для личного состава.

Кроме того, благодаря контрактам, подписанным на днях, приобретены еще 60 передвижных пунктов обогрева.

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Кабинет Министров принять постановление, которое позволит Министерству обороны осуществлять предварительную оплату на срок до 90 дней по любым военным контрактам.

А Министерству финансов поручил профинансировать полностью все объемы средств, которые необходимы для Министерства обороны Украины.