Социальная защита военных АТО - один из приоритетных вопросов на Одесщине

Во время пресс-конференции в Одесском кризисном медиа центре начальник Южного территориального юридического отдела Департамента правового обеспечения Министерства обороны подполковник юстиции Юрий Добров рассказал представителям местных СМИ о последних изменениях в законодательстве и документах относительно социального обеспечения военнослужащих - участников АТО, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Среди наиболее актуальных вопросов он разъяснил аспекты получения статуса участника боевых действий, повышение денежного обеспечения для военнослужащих, которые привлекаются к проведению антитеррористической операции, предоставление им земельных участков для индивидуального строительства, обеспечения жильем, медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения, льгот при оплате коммунальных услуг и поступлении в высшие учебные заведения. Также офицер рассказал о случаях фальсификаций в ходе приобретения прав на льготы участников боевых действий посторонними лицами и трудности в документальном подтверждении участия в АТО.

Среди прочего офицер отметил, что наиболее интенсивно разъяснительно-правовая работа ведется среди раненых военнослужащих, находящихся на лечении в медицинских центрах южных областей. Специалистами Южного территориального юридического отдела подготовлен к печати специальный информационный буклет и другие материалы по основным аспектам социально-правовой защиты воинов.