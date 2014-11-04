Разъяснение относительно выплаты денежной помощи членам семей погибших в АТО военных

Порядок выплаты пособия за этим Законом определено постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 975. Общий размер помощи составляет 609 тыс.грн. (500 кратный размер прожиточного минимума (1218 грн.) для трудоспособных лиц), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Выплата помощи осуществляется членами семей, родителям и иждивенцам погибшего военнослужащего (в равных долях каждому).

Оформление документов для выплаты пособия осуществляют областные военные комиссариаты по месту жительства получателей пособий.

После получения военкоматом всех необходимых документов, они подаются в Департамент финансов, после чего выносятся на рассмотрение комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного пособия в случае гибели (смерти), увечья или инвалидности военнослужащих и лиц уволенных с военной службы.

Читайте такжеНа Черниговщине психологи определили направления работы по поддержке бойцов АТОРешения о назначении и выплате пособия в соответствии с нормативно-правовым актом Кабинета Министров Украины принимает главный распорядитель средств, то есть Министр обороны Украины, который утверждает протокол заседания упомянутой комиссии. После чего Департамент Финансов Министерства обороны Украины перечисляет средства в областных военных комиссариатов для выплаты заявителям.

Документы, которые нужно предоставить для назначения пособия:

- заявление о выплате единовременной денежной помощи;

- копия свидетельства о смерти;

- копия врачебного свидетельства о смерти;

- выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава части;

- выписка из послужного списка погибшего, где указаны данные о призыве на военную службу и о составе семьи;

- копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилия, имя и отчество и место регистрации;

- копия идентификационного номера получателя помощи;

- справка из ЖЭК о составе семьи погибшего;

- копия свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям погибшего);

- копия свидетельства о браке (для выплаты жене погибшего);

- копия свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям погибшего).

Все копии заверяются в военном комиссариате (воинские части), который принимает документы для выплаты единовременного пособия.