Эти визы могут позволять стране наполняться деньгами и активами, связанными с Путиным.

Власти Великобритании готовится отменить свой режим так называемых "золотых виз" в рамках борьбы с "грязными деньгами" из РФ и других стран.

Об этом сообщает британская газета The Times.

По информации источников СМИ в МВД, министр внутренних дел страны Прити Патель решила убрать "золотые визы" из-за "давних опасений" по поводу злоупотребления преступных группировок и богачей из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан.

Речь идет об инвесторской визе уровня 1, которая дает богатым иностранцам, желающим привезти в Великобритании миллиона фунтов стерлингов, ускоренный путь к тому, чтобы поселиться в этой стране. Визы, которые называют "золотыми", появились на фоне кризиса 2008 года.

Чтобы претендовать на "золотую визу" заявители должны инвестировать не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в Великобританию в обмен на разрешение на проживание. Далее есть возможность получить британское гражданство и паспорт.

По данным еще не опубликованного отчета МВД, в 2008-2015 годах "золотую визу" получили 700 российских миллионеров.

С 2015 года проверки стали жестче - страна пыталась предотвратить прибытие людей с незаконно полученными средствами.

Следующий возможный шаг - полный отказ от "золотых виз". Решение рассматривают на фоне повышенного внимания к британским визовым правилам и опасений, что они позволяют Лондону наполняться деньгами и активами, связанными с президентом РФ Владимиром Путиным.

Правительство страны столкнулось с критикой из-за мягкого подхода к российским миллионерам, связанным с Путиным, с одновременными угрозами России "самыми жесткими санкциями" в случае вторжения в Украину.

Ранее Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если Кремль решит вторгнуться в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал, что его страна привела в режим готовности тысячу военных на случай необходимости реагирования на гуманитарный кризис и оказания помощи, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Кроме этого, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии за два дня отправило Украине военной помощи на почти 200 млн грн.

Также Джонсон заявил, что наращивание Россией военных сил у границ Украины спровоцировало самый серьезный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия. По его словам, война России против Украины станет катастрофической и нелепой трагедией.

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