Немецкий канцлер в своем решении относительно боевых танков для Украины ориентируется на США.

Решение Великобритании отправить ВСУ боевые танки является головной болью для немецкого канцлера Олафа Шольца, но маловероятно, что это побудит его преодолеть нежелание отправлять Киеву тяжелую бронетехнику.

Как заявил пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт, планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии, которое продолжает отвергать нарастающие призывы передать Киеву танки Leopard 2, пишет Politico.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил Хебештрайт, добавив, что он не знает о каких-либо официальных запросах от партнеров о совместной поставке танков Leopard 2 ВСУ.

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При этом, на условиях анонимности два немецких чиновника заявили изданию, что позиция Шольца очень зависит от президента США Джо Байдена. При этом сами США, похоже, не собираются отправлять Украине боевые танки в ближайшем будущем.

Издание допустило, что решение Британии, о котором скорее всего объявят на встрече Рамштайн-8 20 января, усилит давление на Шольца, который заявлял, что Германия не должна действовать в одиночку при отправке западных танков Украине. Теперь этот аргумент будет обесценен действиями Великобритании.

Именно она станет первой и пока единственной страной, которая поставит Украине современные боевые танки западного образца.

Напомним, что до сих пор западные партнеры Украины отправляли ВСУ только старые боевые танки советской эпохи, но запасы этих машин и боеприпасов к ним серьезно сократились. На фоне этого возникло понимание, что Киев нуждается в более новых танках.

Танки Challenger 2 для Украины

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, который стоит на вооружении британской армии с 1994 года. Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что в британском правительстве работают над передачей Украине боевых танков Challenger 2.

11 января на Даунинг-стрит подтвердили, что британское правительство планирует передать Украине боевые танки Challenger 2 для защиты от российского вторжения.

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