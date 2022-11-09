Так же, как агрессия против Украины привела к перемещению миллионов украинских беженцев, агрессия против азербайджанцев в Карабахе вынудила более миллиона из них покинуть свои дома.

В последнее время экспертная среда пытается "натянуть" российско-украинский контекст на ситуацию между Азербайджаном и Арменией, ставя Азербайджан на позицию агрессора, давая армянской стороне право претендовать на поддержку Запада.

В адекватности этой параллели разбирался 5 канал.

В сентябре-октябре активисты армянской диаспоры, а также некоторые политики и деятели Франции стали продвигать отождествление Азербайджана с РФ, а Армении с Украиной. Они пытаются приравнять российскую агрессию против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, находившихся 30 лет под армянской оккупацией. Азербайджан обвиняется в сентябрьском вторжении на земли Армении. Но авторы уравнения умалчивают, что между сторонами конфликта нет соглашения о демилитаризации, поэтому на основе международного права невозможно определить, кто занимает чью территорию.

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Несмотря на это, армянские и французские деятели требуют международного осуждения Азербайджана и добиваются введения против него санкций и вооружения Армении западным оружием.

"То, что происходит в Армении, это то же, что происходит с Россией и Украиной…" (президент ассоциации Rencontre et Culture Armenienne Хачадурян).

"То, что было сделано для Украины, должно быть сделано для Армении!" (член городского совета Ниццы Пикарь).

Как и Украина, Армения нуждается в оружии, чтобы защитить себя. Мы должны помочь ей, как помогли Украине" (член Сената Узулия).

"Наша преданность Украине не освобождает нас, а наоборот, побуждает поддерживать Армению…" (член Сената Ле Рудюлье).

7 фактов почему Азербайджан, как и Украина, не агрессор, а жертва.

1. Так же, как в 2014-2022 гг. РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 гг. армянские вооруженные формирования оккупировали 20% территории Азербайджана.

2. Так же как для оккупации Восточной Украины были использованы пророссийские сепаратисты Донбасса, Армения, с участием вооруженных сил РФ, оккупировала земли Азербайджана, опираясь на армянских сепаратистов в Карабахе.

3. Теперь армянские сепаратисты строят планы "присоединения" этих территорий Азербайджана к РФ, не скрывая, что следуют примеру аннексии Крыма и Донбасса. 14 апреля экс-премьер Армении Багратян заявил, что сепаратистский анклав "хочет войти в состав России".

4. Так же, как агрессия против Украины привела к перемещению миллионов украинских беженцев, агрессия против азербайджанцев заставила более миллиона из них покинуть свои дома. Эта цифра содержится в резолюции Генассамблеи ООН от 23.03.1994г.

5. В Первой Карабахской войне (1991–1993) было уничтожено около 17.000 гражданских азербайджанцев; во Второй Карабахской войне 2020 г. убиты 93 гражданских. За 30 лет от мин, установленных армянскими вооруженными формированиями, пострадали 3345 гражданских.

6. Так же, как РФ совершает ракетные обстрелы украинских городов, во время Второй Карабахской войны Армения обстреляла российскими ракетами более 80 городов и сел Азербайджана.

7. Так же, как российские оккупанты устроили резню в Буче, в феврале 1992 г. армянские вооруженные формирования с участием российских военных подразделений уничтожили около 500 мирных жителей азербайджанского села Ходжалы.

Все эти факты документально подтверждены в официальных материалах ООН, ЕС, США. Они свидетельствуют, что Азербайджан стал жертвой проекта "Великая Армения", реализуемого при содействии Москвы. Теперь по итогам Второй Карабахской войны Азербайджан восстанавливает свои суверенные территории.