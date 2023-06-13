Эксперты говорят, что Путин может не воспринимать Пригожина как угрозу, или он может не до конца понимать степень его растущей заметности.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в последние недели публично критикует военное руководство России, обвиняя его в некомпетентности.

Как пишет The Washington Post, он также проводит митинги и пресс-конференции по всей России, продвигая кампанию под названием "Вагнер: Вторая линия фронта".

В стране, где критика военных и вызов президенту незаконны, многие задаются вопросом, почему Путин терпит поведение Пригожина. Полностью поддерживая войну в Украине и мобилизацию российского общества, Пригожин, возможно, обеспечил себе безопасность.

Эксперты говорят, что Путин может не воспринимать Пригожина как угрозу, или он может не до конца понимать степень его растущей заметности. Конечная цель Пригожина неясна, но, возможно, он позиционирует себя для получения преимуществ в постпутинской России, против других олигархов. Послание Пригожина может быть слишком экстремальным, чтобы найти отклик у основной массы россиян, и у него мало шансов сделать успешную политическую карьеру.

Однако любые репрессии против Пригожина рискуют объединить его сторонников с другими антипутинскими движениями и могут стать проблемой для режима Путина. Конечная цель Пригожина до сих пор не ясна. В течение многих лет он процветал как лидер военизированной организации, которая действовала в тени, добиваясь целей Кремля по всему миру любыми средствами. Такой подход не всегда хорошо сочетается с официальной должностью, которая сопряжена с большей ответственностью и политическими рисками, а также номинальными обязательствами перед законом.

Аналитики считают, что у Пригожина минимальные шансы на успешную политическую карьеру, поскольку его идеи, как и идеи чеченского лидера Рамзана Кадырова, зачастую слишком экстремальны, чтобы найти отклик у основной массы россиян, не говоря уже об элите страны.

Ситуация с Пригожиным - детали

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что возьмет в свои ряды формирования, которые не хотят подписывать контракт с Минобороны Российской Федерации.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин допустил ошибку, когда помимо Шойгу с Герасимовым, а также Беглова, начал повышать голос на Администрацию Президента РФ.

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