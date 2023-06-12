Для того, чтобы эту смуту не возглавил Пригожин, его начали методично "сливать" те кому он не подконтролен.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин допустил ошибку, когда помимо Шойгу с Герасимовым, а также Беглова, начал повышать голос на Администрацию Президента РФ.

"У него действительно этим получилось послать сигнал элитам. Сигнал о том, что надо готовиться к скорому наступлению смуты (передел сфер влияния силовым путем). Для того, чтобы эту смуту не возглавил Пригожин, его начали методично сливать,те кому он не подконтролен, для чего был пущен в ход "приказ о добровольческих отрядах" (подписании контрактов с Минобороны в обязательном порядке)", - сообщает источник ВЧК-ОГПУ.

Там утверждают, что это так же позволит сдержать и прочих желающих возглавить смуту, каждый из которых уже сформировал или еще формирует свои "частные военные компании".

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ - детали

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу обязал наемников ЧВК "Вагнер" заключить контракт для официального ведения службы в рядах российской армии до 1 июля 2023 года.

Главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин жестко ответил министру обороны РФ Сергею Шойгу на счет включения ЧВК в состав регулярной армии. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракты с Минобороны РФ.

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