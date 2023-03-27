Глава эстонского МИД отметил, что нельзя сдаваться перед ядерным террором.

Власти Российской Федерации пытаются повлиять на Запад, угрожая ядерным оружием. В Кремле считают, что это единственный рычаг влияния на западные правительства.

"У разных стран есть разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы в плане ядерного оружия, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев", - рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Москве считают эти угрозы "единственным рычагом воздействия на западные правительства".

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"Во времена холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции. Потому что, если вы признаете, что ядерная угроза может использоваться как повод от чего-то отказываться, вы уже теряете психологическую почву под ногами", - подытожил дипломат.

Ядерные угрозы Путина - что известно

Власти Российской Федерации неоднократно угрожали использовать ядерное оружие против Украины и ее западных союзников. В последний раз в Москве заявили о намерени сделать из Беларуси российскую ядерную базу.

Путин заявил, что на территории Беларуси готовят хранилища для ядерного оружия. Объект должны построить до 1 июля. После этого Украина созвала заседание Совбеза ООН.

При этом Германия и еще несколько стран Европы обвинили РФ в "ядерном запугивании", а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил новыми ограничениями. В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие подтверждает, что страна стала очередным военным округом РФ.

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