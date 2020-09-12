В Минске сотрудники ОМОНа жестко задержали женщин, которые вышли на марш против президента страны Александра Лукашенко.
Читайте такжеВ Беларуси люди в масках задержали участников акции в поддержку Колесниковой (фото, видео)Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно. В ответ они кричали "Я гуляю!"
После этого появились люди в балаклавах и начали задерживать участниц акции.
Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.
Женщины вышли на марш в Минске с требованиями прекратить насилие и расследовать все факты его применения. Также участницы протеста требуют свободы политзаключенным и новых выборов без Александра Лукашенко.
Кроме Минска на аналогичные акции вышли женщины и в других городах.
Это уже третий по счету женский марш в Минске.
Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.
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