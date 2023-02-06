Землетрясение в Турции не повлияло на ядерную и радиационную безопасность, отметили в МАГАТЭ.

Количество жертв мощного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, превысило 2300 человек.

Землетрясение в Турции и Сирии сегодня было одним из самых сильных в этом районе более чем за столетие, сообщает CNN. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что запускает немедленную денежную помощь из своего чрезвычайного фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь усилиям по оказанию помощи в обеих государствах.

Сегодняшние землетрясения не повлияли на ядерную и радиационную безопасность в Турции, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в микроблоге Twitter.

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"На данный момент землетрясения не повлияли на ядерную и радиационную безопасность в Турции", - говорится в сообщении.

В агентстве также заверили, что пока нет никаких проблем, связанных с радиологической безопасностью и защитой радиоактивных источников. Землетрясение не повлияло также и на атомные станции, строящиеся в стране.

Землетрясение в Турции и Сирии - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Землетрясение также было в Сирии. Сначала появилась информация, что жертвами землетрясений стали свыше 200 человек.

Позже стало известно, что в Турции погибли по меньшей мере 1498 человек, а более 8 тысяч - пострадали.

Министерство иностранных дел Украины координирует с турецкой стороной вопрос по отправке большой группы спасателей для оказания помощи в преодолении последствий мощных землетрясений. По сведениям МИД, после трагедии в Турции десятки наших соотечественников не выходят на связь.

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