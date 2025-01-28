Он обратился к мировым лидерам с призывом.

Президент Украины Владимир Зеленский советует мировым лидерам не повторять ошибок прошлого и дожать Россию до настоящего мира.

Он написал в микроблоге X, что сегодня кремлевский правитель Путин снова подтвердил, что боится переговоров и сильных лидеров. По словам Зеленского, каждый шаг и все циничные хитрости главы Кремля направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной:

"Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение".

Украинский президент призвал всех, кто готов приближать мир с помощью силы, действовать слаженно и решительно. "Мировым лидерам стоит учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены, а именно: Путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров", - добавил он.

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Что Путин говорил о переговорах

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным президентом, поэтому не может подписывать документы о завершении войны с Россией.

Также кремлевский правитель сказал, что война могла бы закончиться еще в 2022 году, если бы Украина просто "ушла" с Донбасса.

Эти заявления прозвучали на фоне обещаний нового президента США Дональда Трампа закончить войну. Как пишет Politico, сейчас в Киеве не верят, что он сможет заключить выгодное соглашение о прекращении войны.

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