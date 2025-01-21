Вторая мировая война показала, что мир без справедливости не бывает длительным.

Слабая позиция Соединенных Штатов Америки по войне в Украине лишь подбадривает Китай. Запад не должен повторять ошибок прошлого, поскольку диктаторов нельзя умиротворить.

Об этом в колонке для The Telegraph пишет член Парламента Великобритании Иан Данкан Смит. По его мнению, самым большим вызовом для нового президента США Дональда Трампа станет умение справиться с новой осью тоталитарных государств - Северная Корея, Россия, Иран, Мьянма и другие во главе с Китаем.

Политик отметил, что и Москва, и Пекин пришли к выводу, что Западу не хватает лидерства и настойчивости, когда увидели хаотичный вывод войск из Афганистана:

Видео дня

"Именно это поражение вдохновило Путина на вторжение в Украину. Жестокая война, в которой преобладает российская колючая проволока, мины и беспилотники, привела к сотням тысяч погибших и раненых. Даже сейчас украинские мужчины и женщины борются за каждый дюйм своей драгоценной земли, платя за это жизнью".

Смит рассказал, что в декабре 2023 года вместе с консерваторами прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить задержку военной помощи Украине. Тогда конгрессмены сказали им, что сейчас главными приоритетами США являются Израиль и Тайвань. Он ответил, что эти три вопроса нельзя разделять.

"Атака на Израиль помогла как России, так и Китаю, отвлекая внимание Америки от Украины и Тайваня. Задержка с утверждением жизненно необходимых военных поставок дорого стоила Украине потерянных территорий. Эта ось подозревала, что потребности Израиля будут преобладать над потребностями Киева в США, что дало России время и изолировало Украину в критический момент", - добавил он.

Политик уверен, что Украина заслуживает большего, чем краткосрочное урегулирование, в котором Путин вознаграждается за свою жестокость. По его мнению, Трамп должен признать, что украинцы оказались в затруднительном положении из-за слабого лидерства Запада и умиротворения РФ и КНР:

"Если Украина будет вынуждена смириться с тем, что Россия контролирует более 20% ее территории, как часть урегулирования, то, как эхо 1938 года, Путин вернется за остальными. А на глазах у Китая наша слабость будет означать, что Тайвань будет следующим. Я молюсь, чтобы мы не повторили ошибок прошлого".

Трамп обещает закончить "все войны"

Напомним, после инаугурации новый американский лидер заявил, что Соединенные Штаты Америки смогут закончить все войны.

Ранее он говорил, что способен остановить войну в Украине еще до возвращения в Белый дом, однако теперь "сроки" выросли. Политик подробно не раскрывал свой план, но заверил, что кремлевский правитель Путин уже хочет с ним встретиться для обсуждения прекращения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: