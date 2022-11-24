Он также назвал тот факт, что у России сохраняется право вето, нонсенсом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в каких-либо голосованиях в ООН по вопросам ее агрессии.

Как он отметил в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, необходимо восстановить справедливость внутри Организации Объединенных Наций, поскольку РФ препятствует работе самого Совбеза.

"Наконец надо восстановить справедливость внутри самих структур ООН: государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам ее агрессии, ее террора. Это тупик, когда тот, кто вызвал войну, когда тот, кто несет ответственность за террор, блокирует любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат", – подчеркнул глава государства.

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Он также добавил, что это "нонсенс", что право вето сохраняется для того, кто "несет преступную войну".

"Надо вывести мир из этого тупика. Это абсолютно возможно. Мир не должен быть заложником одного международного террориста", – сказал Зеленский.

Заседание Совбеза ООН по Украине: ключевые моменты

23 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал безотлагательный созыв Совбеза ООН из-за массированного ракетного удара РФ по украинским городам.

Во время заседания постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что целенаправленные ракетные обстрелы РФ по украинским объектам критической инфраструктуры являются позорной эскалацией войны. Она отметила, что такая стратегия России является "бесчеловечной".

В то же время заместитель постоянного представителя Китая в ООН Генг Шуанг призвал Украину и Россию начать переговоры. По его словам, стороны должны "проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию".

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