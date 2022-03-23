Renault приостанавливает все операции в России.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал французских бизнес-гигантов Renault, Auchan и Leroy Merlin прекратить присутствие в России, а также призвал французские компании покинуть страну.

"Французские компании должны уйти с российского рынка. Renault, Auchan и Leroy Merlin и другие должны перестать быть спонсорами российской военной машины. Ценности важнее прибыли", - заявил Зеленский в своем видеообращении к французскому парламенту в среду.

Для некоторых французских компаний, к которым обратился Зеленский, российский рынок представляет собой важнейшую часть их прибыли. Согласно результатам продаж компании за 2021 год, Россия является вторым по важности рынком для Renault, уступая только родной базе автопроизводителя Франции по объему продаж.

Российский рынок также имеет ключевое значение для французского гиганта розничной торговли стройматериалами Leroy Merlin. Присутствуя как в России, так и в Украине, первая представляет 18% глобальной деятельности бренда.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал весь мир бойкотировать автомобили компании Renault.

Сегодня вечером стало известно, что Renault приостанавливает все операции в РФ. Об этом сообщает Reuters.

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