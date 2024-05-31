Среди участников конференции будут министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Сообщается, что среди участников конференции будут министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

"Ожидается, что помощь в обеспечении безопасности Украины станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на главной конференции по безопасности в Азии", - пишет Reuters.

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Два источника сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами "Диалога Шангри-Ла" в субботу.

Российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.

Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" - ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований", в котором принимают участие министры обороны и другие военные руководители 28 государств АТР. Форум получил своё название от отеля Шангри-Ла (Shangri-La Hotel) в Сингапуре, где он проводится с 2002 года.

Украинский саммит мира в Швейцарии

Глобальный саммит мира будет проходить в Швейцарии 15-16 июня. Украина призывает мировых лидеров принять участие в нем. По словам Зеленского, на первом саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут РФ.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Россия пытается угрозами сорвать саммит мира и оказывает давление на государства.

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