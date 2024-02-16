Президент Украины вместе с Макроном должны подписать новое соглашение в сфере безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию: на повестке дня у украинского лидера - третье "историческое" соглашение о безопасности.

О своем прибытии в Париж глава государства сообщил в Telegram. Он уточнил, что у него уже запланирована встреча с Макроном.

"Париж. Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", - сообщил Зеленский.

Что известно о турне Зеленского в ЕС

Как уже отмечалось, сегодня, 16 февраля, в Париже в Елисейском дворце Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон должны подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

В пятницу Зеленский уже посетил Берлин, где во время встречи с канцлером Олафом Шольцем был подписан аналогичный документ.

В нем отмечалось, Германия настроена продолжать предоставлять Украине современное военное оборудование, отдавая приоритет противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, включая боеприпасы. Она намерена оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь Украине защититься, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ.

Германия непоколебима в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах границ, международно признанных с 1991 года.

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