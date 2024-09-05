Румыния подарила Украине систему Patriot

Румынский парламент принял соответствующее решение, президент подписал указ.

Румыния подарила Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий указ после одобрения в парламенте опубликовали на сайте президента страны Клауса Йоханниса.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что решение передать Украине румынскую систему Patriot принято. Он поблагодарил за это.

"Спасибо за Patriot", - написал Ермак в Telegram добавив эмодзи флага Румынии. Видео дня

Румынский Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования.

Вчера СМИ сообщили, что Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект, который позволит передать Украине систему ПВО Patriot.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. Этот ЗРК является одним из пяти, которые страны НАТО пообещали передать Киеву в последние месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: