Американцы попросили время до 17:00 пятницы, чтобы проработать этот проект.

Украина доработала и передала США проект меморандума об экономическом партнерстве между странами. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в украинской делегации.

"Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать", - сообщили в делегации.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Скотом Бессентом в Киеве. Они обсудили ресурсный потенциал Украины и экономические гарантии безопасности для украинцев.

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В частности, речь шла и о подготовке документа об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Зеленский пообещал изучить этот документ и сделать все, чтобы команды обеих стран могли очень быстро договориться.

В то же время, по словам Бессента, эта договоренность должна стать важным сигналом поддержки Украины со стороны США.

"Я считаю, что этот документ является важным с точки зрения Президента Трампа, чтобы решить этот конфликт максимально быстро. Мы будем предоставлять гарантии американской помощи украинскому народу. Я считаю это очень сильным сигналом для России относительно наших намерений", - отмечал Бессент.

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