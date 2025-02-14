Украина занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, акцентировал премьер.

Вступление Украины в ЕС - это стратегический шаг, который, прежде всего, необходим самому блоку. Он укрепит его восточный фланг в военном отношении, а также увеличит его геополитический вес в мире. Такое мнение выразил премьер-министр Денис Шмыгаль в колонке на Politico, особенно отметив богатство недр Украины, которые могли бы усилить Евросоюз.

По его словам, Украина не только сталкивалась с различными проявлениями российской агрессии, но и, что самое главное, знает, как им противостоять.

"Сочетание финансовых возможностей ЕС с военным опытом Украины - залог нашего дальнейшего сотрудничества. Вступив в ЕС, Украина и ее Вооруженные силы могли бы стать основой единой европейской армии, о чем на континенте говорят уже несколько десятилетий", - подчеркнул Шмыгаль.

Видео дня

Он акцентировал, что закаленная в боях армия Украины могла бы стать альтернативой армии США, которая в настоящее время насчитывает более 65 000 военнослужащих в ЕС, а ее крупнейшие подразделения размещены в Германии, Италии и Испании:

"Помимо практического значения, это решение могло бы укрепить отношения с США, поскольку Вашингтон все больше сомневается в необходимости размещения своих военных за рубежом".

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул богатство недр Украины, которые содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС:

"Украина занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, имея возможность удовлетворять собственные потребности в энергии, а также экспортировать уран - особенно с учетом того, что спрос на ядерную энергетику в Европе растет. Украина также имеет самые большие запасы лития в Европе, и его использование в мире только растет… Мы готовы создать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС. Более того, Украина входит в первую десятку стран с подтвержденными запасами титановой руды, и только 10 процентов этих подтвержденных запасов в настоящее время разрабатываются".

Шмыгаль считает, что Украина могла бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию как гражданской промышленности ЕС, так и передовых военных технологий.

Кто блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее писал УНИАН, Венгрия и Словакия блокируют вступление Украины в Европейский Союз. Как заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, делают они это по политическим причинам и в связи с большими геополитическими изменениями в мире:

"Безусловно, это политика. Политика, связанная с тем, что не только Украина присоединяется к Европейскому Союзу. В этой повестке дня еще 9 стран. Так же политика связана с большими геополитическими изменениями в мире в связи со вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов".

Вас также могут заинтересовать новости: