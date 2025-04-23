Украинские чиновники обеспокоены заявлениями Трампа.

Переговоры по завершению войны в Украине зашли в тупик. И президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возлагает вину за это на украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он не принял американский мирный план.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что глава Белого дома раскритиковал комментарии Зеленского относительно временно оккупированного Крыма. Трамп отметил, что саму Украину не просят признавать полуостров российским.

Украинские чиновники обеспокоены заявлениями Трампа о том, что ему не нравится Зеленский, и возможностью перекрытия поставок военной помощи.

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"Дискуссии на этой неделе в Лондоне были выдержаны в стиле "бери или уходи", предлагая Украине почти последнюю возможность принять условия, навязанные Соединенными Штатами. Но украинцы настаивали на ряде вопросов. Они заявили, что хотят прекращения огня до обсуждения окончательного соглашения, отвергли юридическую передачу Крыма и утверждали, что соглашение просто позволит России осуществить повторное вторжение позже, если США не пообещают помочь защитить Украину, даже косвенно", – говорится в материале.

Заместитель директора Королевского института объединенных служб Джонатана Эяла, мирное соглашение, которое предлагали Украине, лучше того, что официальные представители Трампа продвигали еще в начале года. Он отметил, что американская сторона не предлагает Украине ограничить численность армии и не запрещает союзникам Киева продолжать оказывать военную помощь. Поэтому даже несмотря на то, что это соглашение и выгодно для России, по словам Эяла, оно "не является полным отказом от Украины".

Кроме того, многое зависит от военной поддержки, которую США могут предложить не только Украине, но и партнерам в Европе. В то же время официальные лица в Великобритании и Франции разрабатывают план коалиционных сил, которые могут быть размещены в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

"Однако, они начнут действовать только тогда, когда США пообещают предоставить материально-техническую и воздушную поддержку, если Россия возобновит войну. Пока что США не предложили такой помощи", – констатирует WSJ.

Война в Украине и США: другие новости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне стали лучше понимать позицию России по Украине после проведения двусторонних консультаций. При этом он не теряет надежды на то, что удастся достичь мирного соглашения в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Лондоне США планировали предложить официальное признание Крыма российским и заморозить линию фронта. Один из западных чиновников отмечал, что давление на Украину "поражает воображение".

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