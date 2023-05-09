11-й пакет санкций ЕС будет предусматривать ограничение европейских компаний от продажи чувствительных товаров соседям России, которые пытались обойти запрет на импорт.

Евросоюз предлагает новый набор санкционных мер, направленных на ограничение импорта высокотехнологичных военных компонентов в Российскую Федерацию.

Как пишет Politico, исторически сложилось так, что Китай и Турция считаются наиболее значимыми экономическими линиями Москвы, однако дипломаты называют государства Центральной Азии, такие как Казахстан и Узбекистан, своими основными целями при введении санкционных ограничений.

11-й пакет санкций ЕС, который будет представлен уже во вторник, будет предусматривать ограничение европейских компаний от продажи чувствительных товаров соседям России, которые пытались обойти запрет на импорт. Однако дипломаты предупредили, что ответная реакция против этих стран будет рискованной из-за их геостратегической важности и потенциальной обратной реакции.

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Санкции против России - последние новости

11-й пакет санкций ЕС в отношении России направлен на устранение лазеек, но его реализация может оказаться непростой задачей. Члены ЕС ищут способы ужесточить ограничения на ключевые сектора российской экономики и бороться с уклонением от санкций через третьи страны.

Руководство ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине. Это первая такая инициатива со стороны Брюсселя за время полномасштабного вторжения.