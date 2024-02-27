В феврале 2022 года Россия начала первое военное вторжение в Европу после поражения Адольфа Гитлера в 1945 году. Согласно недавнему докладу в ООН, россияне виновны в многочисленных военных преступлениях в Украине, в жестоком пренебрежении к жизни гражданского населения.

Военные эксперты США и НАТО считали, что Украина потерпит поражение от российской армии за несколько недель. Российских вооруженных сил боялись. Президент России Владимир Путин думал, что быстро займет Киев, а молодой президент Украины сбежит вместе со своим правительством, позволив Путину добиться своего.

Но все были неправы.

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За последний год украинцы оттеснили российский флот от стратегически важного Одесского порта на Черном море

Можно ли забыть слова Владимира Зеленского президенту США Джо Байдену: "Борьба здесь. Мне нужна амуниция, а не поездка", когда США предложили ему помочь сбежать от российских захватчиков? Можно ли забыть, как украинские военные блестяще показали себя, останавливая российское наступление на столицу своей страны? Это не было повторением Будапешта 1956 года или Праги 1968 года.

С февраля 2022 года украинские военные вытеснили россиян с почти 50% оккупированной ими территории. Это достижение удивило военных экспертов всего мира.

За последний год украинцы оттеснили российский флот от стратегически важного Одесского порта на Черном море. Украина нанесла большие потери российским морским войскам, в частности потопила флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Победы на море позволили Украине вновь открыть Одесский порт и отправить большие запасы зерна, срочно необходимые для того, чтобы накормить голодных людей в Африке и во всем мире.

Военный успех Украины за последние два года стал возможным благодаря невероятной стойкости и мужеству украинского народа, а также военной помощи, оказанной Соединенными Штатами и нашими союзниками по НАТО. Военные аналитики считают, что по состоянию на сегодня Украина уничтожила более 50% обычных военных средств России, включая более половины бронетехники. Удивительно, но это было достигнуто без каких-либо боевых войск США и с менее чем 5% нашего оборонного бюджета! Со строго военной точки зрения - это огромное достижение!

При этом, американские налогоплательщики должны понимать, что около 60% того, что называется помощью Украине, тратится американскими военными подрядчиками на замену старого оборудования, поставляемого в Украину.

Относительно помощи Украине не должно быть никаких перерывов

За последние несколько месяцев украинцам, которые продемонстрировали свою готовность бороться с российскими захватчиками насмерть, пришлось отступить из-за нехватки боеприпасов. Это связано с тем, что Конгресс не одобрил дополнительную военную помощь Украине.

Лидеры республиканцев в Палате представителей настаивали на том, чтобы помощь была привязана к законодательству о безопасности нашей южной границы. По моему убеждению, это два разных вопроса, и за них надо голосовать отдельно, как и о помощи Израилю. В конце концов, уже существует двухпартийный законопроект об иммиграции, который ожидает голосования в Сенате, а затем должен быть проголосован в Палате представителей…

А вот относительно помощи Украине не должно быть никаких перерывов. Конгресс должен немедленно проголосовать за соответствующий закон, а затем остаться на сессии до тех пор, пока не будет достигнут компромисс в отношении законодательства о безопасности границ.

По иронии судьбы, в Палате представителей есть сильное двухпартийное большинство по помощи Украине, но республиканское руководство блокирует голосование по пакету помощи, который был принят Сенатом с сильным голосованием обеих партий. Рональд Рейган, Боб Доул и Джон Маккейн, по-видимому, переворачиваются в могилах.

Палате представителей пора проголосовать за двухпартийный пакет помощи, который принял Сенат

Это печальный момент в американской истории. Особенно учитывая то, что храбрые украинские борцы за свободу погибают из-за того, что им не хватает амуниции, пока Конгресс смущается.

Украинцы противостоят агрессии Путина, борются за безопасность Европы и нашу собственную. Поэтому самое меньшее, что мы должны сделать, это оказать им необходимую военную помощь для защиты своей Родины от российских захватчиков. Палате представителей пора проголосовать за двухпартийный пакет помощи, который принял Сенат.

Кроме того, все члены должны быть записаны, чтобы их избиратели знали, кто хочет задобрить Путина, а кто хочет остановить его. Я надеюсь, что все помнят историю Европы 1930-х годов накануне Второй мировой войны. Умиротворение тогда не сработало, и никогда не сработает с такими диктаторами, как Путин. Они понимают только одно - это сила.

Джим Слэттери, коонгресмен в Палате представителей США (1983-1995 рр.)