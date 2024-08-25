Основатель одной из самых распространенных систем обмена сообщениями на планете обычно держится в тени и не дает много интервью.

39-летний франко-российский миллиардер Павел Дуров, которого задержали во Франции, обычно держится в тени и не дает много интервью. В то же время он является основателем одной из самых распространенных систем обмена сообщениями на планете – Telegram. На розыск предпринимателя был выдан французский ордер. В воскресенье, 25 августа, он должен предстать перед судом. Об этом говорится в публикации BFM TV.

Отмечается, что Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Но большую часть своего детства он провел в итальянском Турине, где работал его отец.

Оппонент Владимира Путина

В 2006 году Дуров окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В том же году создал социальную сеть "ВКонтакте", вдохновившись Facebook. Однако через несколько лет у него начались проблемы. В 2011 году кремлевские власти попросили его заблокировать пять сообществ "ВКонтакте" после того, как были оспорены последние парламентские выборы. Он отказался это сделать, что привело к расследованиям и обыскам со стороны властей.

Видео дня

В 2013 году Дуров подал заявление на получение гражданства карибского государства Сент-Китс и Невис, которое получил через год. 1 апреля 2014 года он в шутку объявил правлению "ВКонтакте", что уходит в отставку. Правление подтвердило это решение, хотя через три дня Павел Дуров отозвал свое заявление об отставке.

Создание Telegram в ответ на давление властей РФ

После этого он продал свою долю в соцсети за 300 миллионов долларов и вместе с братом-математиком основал сервис зашифрованных сообщений Telegram – именно в ответ на давление со стороны российских властей: "Я предпочитаю быть свободным, чем выполнять чьи-то приказы", – сказал он американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дуров также называет себя либертарианцем (сторонник идеи индивидуальной свободы и минимизации государственного аппарата) и сторонником laissez-faire (экономическая доктрина, согласно которой государственное регулирование экономики должно быть минимальным).

По словам журналистов, приложение Telegram отличается тем, что предлагает сквозные зашифрованные коммуникации. Его главный офис находится в Дубае. Владелец соцсети пообещал никогда не раскрывать никакой информации о своих пользователях.

Отъезд из России

После этого Дуров покинул Россию и заявил, что его отъезд был "без возврата". Он считает, что Россия несовместима с моделью экономического развития стартапов: "Я думаю, что мы делаем хорошую работу с Telegram, с 900 миллионами пользователей, которые, вероятно, превысят миллиард активных ежемесячных пользователей в течение года", – подчеркнул бизнесмен.

В статье указано, что в эмирате Персидского залива Telegram защитился от государственных правил модерации, в то время как Евросоюз и США оказывают давление на основные платформы с целью удаления незаконного контента.

Власти нескольких стран отметили многочисленные злоупотребления платформой, которая используется для отмывания денег, торговли наркотиками и распространения педофильского контента. Говорят, что Дуров является соучастником этих преступлений из-за отсутствия модерации. Ведомство Ofmin, которое отвечает за борьбу с насилием над несовершеннолетними, выдало ордер на его арест.

Либертарианец с состоянием в 15 миллиардов долларов

В 2021 году Дуров стал натурализованным гражданином Франции. Его имя было изменено на Поль дю Роув. На то время его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов.

Миллиардер утверждает, что не употребляет алкоголь, кофеин, лекарства, мясо, молочные продукты и глютен. Он также заявляет, что не владеет никакими крупными активами (недвижимостью, яхтами и т. д.).

Задержание Дурова – последние новости

Российское посольство во Франции опубликовало заявление в связи с задержанием миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В посольстве требуют у французских властей предоставить доступ к Дурову и объяснить причины его задержания.

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.

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