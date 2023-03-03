Трубопроводы "Северного потока" были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года.

Подводные ветки российского газопровода "Северный поток" должны быть закрыты и законсервированы. В ближайшем будущем не планируется их ремонт или ввод в эксплуатацию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены по дну Балтийского моря российским "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров газа в год в Германию.

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Три трубы из четырех были повреждены в результате загадочных взрывов в сентябре, и лишь одна из труб "Северного потока-2" осталась нетронутой.

"Газпром" заявил, что технически возможно отремонтировать поврежденные трубопроводы, но два источника, знакомые с планами, заявили Reuters, что Москва не видит особых перспектив улучшения отношений с Западом в обозримом будущем, достаточных для того, чтобы трубопроводы понадобились.

Один российский источник сказал, что Россия считает проект "похороненным". Двое других заявили, что, хотя планов по ремонту трубопроводов нет, они, по крайней мере, будут сохранены для возможного возобновления работы в будущем.

Другой источник, знакомый с планами, подтвердил Reuters, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения. Скорее всего, это будет означать герметизацию поврежденных концов и защиту от дальнейшей коррозии под воздействием морской воды.

Один из российских источников сказал Reuters, что, если морской сжиженный природный газ (СПГ) из США, который Европа использует для компенсации некоторых своих поставок в Россию, станет намного дороже, Европа якобы может снова быть готова покупать больше у России.

Подрыв "Северных потоков" - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2022 года в нитях российского газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" резко упало давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа. Оба газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря. На момент взрыва они не функционировали: прокачка газа по "Северному потоку-1" была остановлена Россией по надуманным причинам для газового шантажа Европы, а "Северный поток-2" так и не ввели в эксплуатацию.

Власти Швеции, Дании и Германии начали расследовать происшествия на газопроводах. В Службе госбезопасности Швеции провели осмотр газопроводов и подтвердили, что утечка произошла в результате взрывов. В Кремле заявили, что не исключают возможности саботажа, а затем главный неудачник России Владимир Путин сказал, что в утечках на "Северном потоке" виноваты "англосаксы". Но на Западе в подрыве газопровода заподозрили Россию.

В ноябре министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что "Северный поток-2" способствовал вторжению РФ в Украину. Проект "Северного потока-2" активно лоббировала Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера Германии. Она это делала уже после событий 2014 года, когда РФ захватила украинский Крым и части Донецкой и Луганской областей. А после начала полномасштабного вторжения Меркель долго отмалчивалась и в итоге заявила, что все делала правильно, поощряя Путина на уничтожение Украины.

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