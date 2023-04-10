"Утечка" охватывает слайды для брифингов, некоторые из которых, вероятно, были подготовлены Объединенной штаб-квартирой в Пентагоне.

Министерство юстиции США открыло уголовное производство по факту утечки документов Пентагона. Официальные лица США пытаются определить источник утечки и последствия, которые она может вызвать на поле боя, а также усилия США по сбору разведданных.

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, судя по всему, содержат секретные и особо секретные материалы", - заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует Financial Times.

По ее словам, в Пентагоне организовали межведомственную работу, направленную на оценку влияния документов, которые могут повлиять на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров.

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Издание отмечает, что "утечка" охватывает слайды для брифингов, некоторые из которых, по-видимому, специально подготовлены Объединенным штабом в Пентагоне, в то время как другие, похоже, являются продуктами разведки, включенными в ежедневные брифинги для других должностных лиц национальной безопасности. Помимо войны в Украине, упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

Документы свидетельствуют о том, что США и Украина сталкиваются с трудностями в подготовке и оснащении войск. Financial Times изучило 50 страниц документов и пришло к выводу, что американская разведка проникла на самый высокий уровень российских военных чиновников и может каждый день получать информацию для принятия украинских решений.

Утечка информации из Пентагона

Недавно в соцсетях и российских Telegram-каналах разошлись фотоснимки якобы секретных документов о контрнаступлении ВСУ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает документы фейком. Он пояснил, что если бы РФ имела настоящие документы относительно действий украинских защитников, то не публиковала их, а использовала на поле боя.

В то же время американские спецслужбы начали проверку этого факта. Они убеждены, что информацию добыли именно у них, а не у кого-то из союзников.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин допускает, что часть этих документов может быть подлинной. Нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко также считает, что они настоящие.

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