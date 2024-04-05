Чо Тхэ Ёль также добавил, что КНДР поставляет в Россию оружие в нарушение резолюций ООН, что представляет угрозу для Корейского полуострова.

Южная Корея выделит $2,3 млрд в качестве помощи Украине с 2024 года. Об этом сообщил глава МИД республики Чо Тхэ Ёль, уточнив, что средне- и долгосрочный пакет на $2,3 млрд в качестве помощи Украине будет предоставляться с 2024 года.

Помимо этого, Южная Корея выделит через фонд НАТО $12 млн на работу реабилитационных центров для раненых украинских военнослужащих, добавил министр в ходе заседания глав МИД стран НАТО и их партнеров. Корея не поставляет Украине вооружение и боеприпасы, но оказывала гуманитарную и финансовую помощь.

Чо Тхэ Ёль также добавил, что КНДР поставляет в Россию оружие в нарушение резолюций ООН, что представляет угрозу для Корейского полуострова. Потенциальная передача российских передовых технологий и нефти Пхеньяну же, по его словам, будет представлять угрозу для режима нераспространения.

Видео дня

Война в Украине - позиция Южной Кореи

Южную Корею разозлило сотрудничество РФ с КНДР. Правительство страны ввело санкции против двух российских судов, привлеченных к транспортировке военных грузов в Северную Корею.

Как сообщает МИД Южной Кореи, ограничения также вводятся в отношении двух юридических и двух физических лиц, причастных к финансированию ядерных и ракетных разработок КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: