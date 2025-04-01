Европейская комиссия готовит симметричные торговые меры против Соединенных Штатов Америки. Они будут включать новые пошлины.

Об этом пишет испанская газета El Pais, ссылаясь на высокопоставленный источник в Европейском Союзе. По его словам, во время обсуждений в Брюсселе не исключали и закрытие европейского рынка для ряда американских товаров и услуг.

"В европейском каталоге ответных мер нет красных линий".

Как отмечают журналисты, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп введет пошлины против стран Евросоюза, стоит ждать "немыслимой" эскалации торговой войны.

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Трамп угрожает Евросоюзу пошлинами

Напомним, ранее американский президент объявил о намерении ввести 25% пошлины на товары из Европейского Союза. Он утверждал, что объединение стран было создано, чтобы "грабить Соединенные Штаты Америки".

Впоследствии Трамп пообещал, что 2 апреля, который он назвал "Днем освобождения", обнародует масштабный тарифный план. По его словам, взаимные пошлины будут касаться всех стран, а не определенного списка.

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