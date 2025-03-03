Способность Европы постоять за себя перед лицом американских пошлин требует нового плана действий.

Президент США Дональд Трамп готовится ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия наряду с невнятным предупреждением об аналогичных пошлинах на "автомобили и все остальное" из ЕС.

По мнению аналитиков Bloomberg, в худшем случае пошлины могут стоить европейскому сталелитейному сектору еще 12 000 рабочих мест и вынудить автопроизводителей перенести производство в США.

Это не первая торговая угроза Трампа, и ЕС пока что придерживается проверенной тактики - льстить и вести переговоры, предлагая покупать больше американских товаров; принимать ответные меры, угрожая контр пошлинами на апельсиновый сок из Флориды или мотоциклы Harley-Davidson Inc.; смягчать последствия, поскольку европейские компании в конечном итоге повышают цены или инвестируют в США. Но на этот раз этого может быть недостаточно.

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Европейская экономика слабее, чем во время первого срока Трампа, а США сравнительно сильнее как глобальный двигатель спроса. Будь то тактика переговоров или реальная сделка, пошлины в 25% - это не шутка. По оценкам Bloomberg, он может поставить под угрозу 1,5% валового внутреннего продукта ЕС.

С американской стороны последствия введения пошлин в отношении Мексики и Канады также не слишком приятны - экономика сталкивается с риском стагфляции в виде снижения ВВП на 1,3% и роста инфляции, но Трампа это не останавливает.

Варианты смягчения последствий, как повышение цен или перенос производства в США, также не кажутся утешением. Остаются два варианта, которые ЕС еще не опробовал. Один из них - "инструмент против принуждения", предложенный в 2021 году в качестве способа защиты отдельных стран-членов, на которые оказывается торговое или экономическое давление со стороны рынков, не входящих в ЕС. Теоретически это позволило бы принимать ответные меры не только в виде пошлин, но и в виде исключения американских компаний из государственных контрактов в ЕС.

По мнению Эльвиры Фабри, старшего научного сотрудника Института Жака Делора, другой вариант - предпринять серьезную попытку развития внутренней экономики ЕС, чтобы противостоять торговой войне, включая "немедленные шаги" по углублению единого рынка ЕС.

Непродуманное регулирование и терпимость к низкому внутреннему спросу сделали Европу более зависимой от внешней торговли. Решение этих проблем позволит странам-членам вести долгосрочную игру, особенно по мере того, как будет проявляться пагубное воздействие пошлин на экономику США.

Пошлины Трампа против ЕС - последние новости

26 февраля президент США Дональд Трамп указал, что европейские страны столкнутся с пошлинами в 25%. Он также хочет ввести отдельные тарифы на автомобили, компьютерные чипы и фармацевтические препараты, которые будут взиматься в дополнение к взаимным тарифам.

Американский лидер также объявил, что отменяет исключения из пошлин на сталь и алюминий на 2018 год, а также планирует ввести их на импорт меди.

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