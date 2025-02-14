Решение по размещению ядерного оружия зависит от одного человека - Дональда Трампа, отметил американский министр.

Не исключено, что Украина может получить ядерное оружие. Впрочем, в конечном итоге это решение полностью зависит от президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью Breitbart News.

4 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его стране следует предложить членство в НАТО или ядерное оружие как гарантию безопасности от дальнейшего российского вторжения. В частности, он отметил, если присоединение к НАТО займет "годы или десятилетия, тогда пусть они дадут нам ядерное оружие".

Хегсет ответил на это:

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"Я здесь не для того, чтобы объявлять что-то открытое или нерассмотренное. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений", - сказал он.

Он добавил: "Некоторые из нас там, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать сделку более вероятной, и это то, что я пытался сделать здесь, в контексте НАТО".

Мирные переговоры

По словам американского президента Дональда Трампа, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США, РФ и Украины. На ней не будет его самого или Путина, но речь идет о топ-чиновниках.

Трамп также говорил о встрече представителей США, Украины и РФ в Мюнхене 14 февраля. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин эту информацию опроверг.

Ранее американский лидер поддержал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным сценарием. По словам Трампа, это "непрактично".

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